'Bunu yapmak enflasyonu düşürür'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

TESk Başkanı Bendevi Palandöken, "Enflasyondaki artış piyasa beklentisinin altında fakat ilerleyen aylarda bu rakamlar bir düşüş umudu taşımıyor. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi kalemlere yapılan zamlar enflasyonun artışına doğrudan etki ediyor. Zamların geri alınması enflasyonu düşürür" dedi.

"Kalıcı bir düşüş için zamların geri alınması lazım"

Gıda sektöründe paketli ürünlerin birçoğunda fiyatlar değişmemiş gibi gözükse de gramajın azaltıldığını savunan Palandöken, zamların gelecek ayki enflasyon rakamları için umut verici bir tablo çizmediğini iddia etti.

Palandöken, "Bu zamların enflasyona etkisini azaltmak ve enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüş için zamların geri alınması lazım. Böyle bir gelişme aynı zamanda piyasaları da hareketlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Ağustos ayında yüzde 17,90'a çıktı. TL'deki değer kaybı enflasyondaki artışın başlıca nedeni olarak görülüyor. Türkiye'de tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise Ağustos'ta yüzde 2,30 oldu.

Verilerin açıllanmasının ardından Merkez Bankası internet sitesinde bir açıklama yayınlayarak "Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir" dedi.