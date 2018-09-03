Berat Albayrak: Enflasyonla topyekün mücadele...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Fiyat istikrarı açısından zorluk ve risklerin farkındayız" dedi. Bakan Albayrak açıklamasının devamında "Para politikası çerçevesinde tedbirlerin alınacağından eminiz" dedi. Bakan Albayrak "IMF'ye başvurma planımız yok, yabancı yatırımcı çekmeye odaklandık" dedi. Albayrak ayrıca "Maliyet şokları sonrası kısa vadede geçici artış normal." derken gelinen noktada enflasyonla topyekün mücadele gerektiğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün gerçekleştireceği İngiltere ziyaretinde ilişkilere ivme kazandırılması kararlılığını vurgulayacaklarını belirterek, Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye gelen desteğin AB ile ilişkilerde yeni bir döneme vesile olabileceğini söyledi.

Reuters'a verdiği söyleşide Albayrak, bugünkü İngiltere ziyaretinde Maliye Bakanı Philip Hammond ve AB ile ilişkilerden sorumlu Bakan Alan Duncan ile görüşeceğini belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulayacağız" dedi.

Avrupa Birliği'nin başlıca iki ülkesinden yakın dönemde ziyaret ettiği Fransa ile bu ay ziyaret edeceği Almanya'nın Türkiye'ye destek verdiğini ve AB ile tekrar yakınlaşmada somut adım olarak gümrük birliğinin hizmetler, tarım ve kamu alımlarına genişletmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Albayrak, Avrupa ülkeleriyle temaslardan Türkiye'nin ne gibi kazanımları olduğu sorusuna, Fransa ve Almanya ziyaretlerinin yaklaşık iki yıldır ivme kaybeden Türkiye-AB ilişkilerinde "yeni bir dönemin açılmasına vesile olabileceğini" karşılığını verdi.

"Bu anlamda somut bir adım olarak gümrük birliğinin güncellenmesi gündemimizde" diyen Albayrak, halihazırda mal ticaretini kapsayan gümrük birliğini, hizmetler, tarım ve kamu alımlarına genişletilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin ekonomi açısından yaşadığı zorlukların ve ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ekonomi hakkındaki tutumunun Türkiye ve AB'yi birbirine yaklaştırdığını ifade eden Albayrak, "Stratejik olarak... siyasi, ticari, güvenlik ve enerji gibi, iki tarafın birbirinin tamamlayıcıları olduğu konusunda bir şüphe yok" dedi.

Gümrük Birliği'ni genişletmek için çaba harcayacaklarını ve bunun Türkiye ile AB arasındaki ekonomik entegrasyonu "bir üst seviyeye" taşıyacağını ifade eden Albayrak, "Bu tür bir adım, ayrıca, ABD yönetiminin devreye soktuğu korumacı politikalara çok güzel bir cevap olur" dedi.