Dünya devi Amazon İstanbul yer arıyor

Dünyanın en değerli e-ticaret şirketi olan Amazon.com'un Türkiye'de çalışmalarına başlaması için İstanbul'da 5000 metrekarelik bir merkez aradığı öğrenildi.

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre, Online alışveriş devi Amazon'un Türkiye operasyonları için İstanbul'un kent merkezinde yer baktığı belirtildi. Şirketin Türkiye'ye gelişinin bu yılın sonlarına doğru gerçekleşmesi bekleniyor.

Şirkete yakın kaynaklara göre, Amazon, küresel bir gayrimenkul danışmanlığı firmasına 6 ay önce İstanbul'da yer bakması için talimat verdi. Şirket İstanbul'da özellikle kent merkezinde yer arıyor. Verilen bilgiye göre şirket operasyonları için 4-5 bin metrekareyi bulan bir alan arıyor. Şirketin 2018 sonuna kadar operasyonlarına başlaması bekleniyor.

'HEPSİBURADA'YI ALACAK' İDDİASI

Girdiği ülkelere o ülkenin en büyük e-ticaret platformunu satın alan Amazon’un Türkiye’de de Hepsiburada’yı satın alacağı iddia edilmişti. Hepsiburada daha önce yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlamıştı ancak gelen haberlere göre firmanın amazon.com.tr adıyla faaliyet göstereceği belirtiliyor.

Amazon’un Türkiye’deki faaliyetlerine ise mart ayı sonunda büyük bir lansmanla başlaması bekleniyor. Toptancı ve satıcılara “Mart ayı için hazırlık” olun çağrısı yapan firmanın belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı bildirildi.

Ayrıca Lüksemburg ekibinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelerek büyük firmalarla görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.