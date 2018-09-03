Kırmızı ete 'şarbon' zammı

Şarbon nedeniyle başlayan ithal hayvan korkusu, et karaborsacılarını hareketlendirdi. İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, yerli etteki yüksek talep artışını kâra dönüştürmek isteyen üreticiler, fiyat artışı yapmak için harekete geçti.

İkinci bir zam bekleniyor

Piyasadaki hayvan varlığı ile fiyat belirleme gücüne sahip firmalar, yerli ete bir hafta içinde 5 TL zam yaptı. Önümüzdeki haftalarda da 5 TL'ye varan fiyatlarda yeni bir artırım planı yapılıyor.

Böylece et toptancılarında dana karkas kemikli etin fiyatı 27.5 TL’den 34-35 TL aralığına geldi. Kasaplarda kıymanın fiyatı ise 45-47 TL aralığına yükseldi.