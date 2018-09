'Durun daha ne gördünüz ki? Eylül'de daha da kötü gelecek'

Murat Muratoğlu bugünkü, "En son başkanlar duyar!" başlıklı yazısında "Bırakın yüzde 33'ü elektrik zammını yüzde 100 gelse bile oyuna gelmeyeceğiz. Dış güçlere ülkemizi yedirmeyeceğiz. Hemen yeni bir saray daha yapıp gerekli cevabı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

MURATOĞLU'NUN YAZISI ŞÖYLE:

Ülkeyi kim yönetiyor? Tek adam, Başkan Erdoğan… Buraya kadar tamam! İyi de Saray'ın duvarları yükseldikçe, korumaların sayısı arttıkça, etrafını korkak yalakalar, cahil danışmanlar sardıkça, yandaş basını okudukça nasıl bir ülkeyi yönettiğini biliyor mu sizce? İşte en büyük tehlike!

★★★

Kendisiyle görüşen işadamlarının, “Türkiye'den, içinde bulunduğumuz durumdan haberi bile yok!” demelerini saymıyorum bile… Bunlar da yılların işadamı, tabii durumu hemen anlıyor. Çoğu umudu kesmiş kendini kurtarmaya bakıyor.

Şehit Ömer Halisdemir'in oğlunun sınava hazırlık için dershaneden geldiğini söylemesi üzerine Erdoğan dershaneciliğin hâlâ devam ettiğini öğreniyor, Milli Eğitim Bakanlığı'nı arayarak “Hani kapanmıştı bu dershaneler” diye soruyor! Vay anam vay, neler dönmüş?

★★★

Sahi koca memlekette kendisinden başka dershanelerin devam ettiğini bilmeyen var mı? Kapatıldıkları ilan edildi. Sadece tabelaları değiştirildi. Okullar bile dershaneye dönüştürüldü. Hepsi devam etti. Sokakta yürüse her ilçede en az iki tane…

Hani Erdoğan, “Gürcistan'dan vücutlarına et sarıp getiriyorlarmış. Orada 5 liraya aldıkları eti 40 liraya satıyorlarmış” diyen partiliye; “Bu nasıl olur ya, bu mümkün mü?” diye sormuştu. Ya beş yıllık yöntemi daha yeni duymuştu ya et fiyatlarından haberi yoktu.

Bakın bugün enflasyon rakamları açıklanacak. Yalandan yüzde 3 falan artacak. Yıllık enflasyon yüzde 18-19'a çıkacak. Muhtemelen açıklanan rakama sadece Başkan Erdoğan inanacak. Yine kandırılacak!

Yılbaşında verilen enflasyon hedefi neydi? Yüzde 5 mi? Neremle gülsem bilemedim şimdi… Durun daha ne gördünüz ki? Eylül ayında daha da kötü gelecek. Seçmen istikrara oy vermişti. Türkiye istikrarı teninde hissedecek. Enflasyon istikrarlı bir şekilde yükselecek!

★★★

Geçen yıldan beri konut elektriğinde yüzde 33 zam geldi. Bu bile dizginlenmiş hali… Sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama abonelerine yapılan zam oranı, yılbaşından itibaren yüzde 44'ü aştı. Mevzuat gereği elektrik zamları üç ayda bir yapılıyordu. Mevzuat çöp oldu!

★★★

AKP'nin parti amblemi ne? Ampul! Ampul neyle yanıyor? Elektrik! İşte o ampulün elektrik faturası tüm memleketi çarpıyor. Adamlar ülkeyi hakkını vererek yönetiyor.

Ülkemizde yüzyıllardır süren gelenektir. Tecavüze uğrayan tecavüzcüsü ile evlendirilir. Bırakın yüzde 33'ü elektrik zammını yüzde 100 gelse bile oyuna gelmeyeceğiz. Dış güçlere ülkemizi yedirmeyeceğiz. Hemen yeni bir saray daha yapıp gerekli cevabı vereceğiz.