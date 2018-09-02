Alman Bild am Sonntag gazetesinin Münih Savcılığı’nın soruşturma belgelerindeki tanıklara ve belgelere dayandırdığı haberde, araçların daha düşük karbondioksit (CO2) emisyonları ve yakıt tüketimi göstermesi için şanzımanların ve yazılımların manipüle edilmiş olabileceği ifade edildi. Volkswagen Grubu’ndan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Alman basınına konuşan bir sözcü, VW’nin devam eden soruşturma hakkında yorum yapmayacağını belirterek, şirketin son aylarda Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi ile yoğun görüşmeler yaptığını aktardı.
2 Eylül 2018 18:22
Bir emisyon skandalı iddiası daha!
Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) bünyesindeki VW, Audi ve Porsche araçlarındaki bazı benzinli motorların emisyon testlerinin manipüle edildiği öne sürüldü.
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