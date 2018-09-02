Economist: Türk Lirası için yine zor bir hafta

İngiltere'de yayımlanan haftalık Economist dergisi, Arjantin Pesosu ve Türk Lirası'nın (TL) 'yine zor bir hafta geçirdiğini' yazdı.

Economist'in yazılı baskısında yer alan 'Arjantin ve Türkiye'nin para birimleri yine piyasaların baskısı altında' başlıklı haberde, Salı günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's in 18 banka ve iki finans kuruluşunun notunu düşürmesi sonrası TL'deki değer kaybının sürdüğüne dikkat çekiliyor.

Haberde, Arjantin ve Türkiye'nin "kur krizlerine" farklı yanıtlar verdiği, ancak iki yaklaşımın da çözüm getirmemiş olduğu belirtiliyor.

Economist'in haberi, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin ülkesinin neden Uluslararası Para Fonu IMF'ye ihtiyaç duyduğunu açıkladığı YouTube'da yayınlanan konuşmayı hatırlatarak başlıyor.

Macri videoda IMF'ye daha önce anlaşmaya vardıkları 50 milyar dolarlık borcun ilk ödemesini erkene alması talebinde bulunmuştu. Arjantin halkına seslendiği videoda Macri, IMF kredisinin belirsizliği azaltacağını ve piyasa güvenini tazeleyeceğini söylemiş, IMF de 12 aşamalı ödeme planını yeniden gözden geçireceklerini duyurmuştu.