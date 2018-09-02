Halkbank'tan 'ucuz dolar' açıklaması

Halkbank'ın internet sitesinde cuma gecesi piyasa fiyatından ucuza dolar ve Avro satıldı.

Dolar 3,72'yi, Avro ise 4,32'yi gösterdi. Kur skandalıyla ilgili Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan açıklamalarda bulundu. Aslan, "1763 müşteri 4,3 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi" dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ucuz döviz satışı skandalı ile ilgili yaptığı açıklamada, "10-15 dakikada fark edildi, yarım saat sürdü. 1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi" dedi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "İşlemler iptal edildi, Müşteri hesapları eski haline döndü" açıklamasında bulundu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Arslan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bankacılık 7\24 yapılabilen bir hizmet sektörü. Bizde bir çok bireysel ve kurumsal müşterimiz var. Piyasalar kapandığı zamanda müşterilerimizin ineternet bankacılığında döviz alım ve satım işlemleri yapan bankalardan bir tanesiyiz. Döviz kotasyonlarını hemen hemen bütün bankalar Bloomberg Reuters'tan alır. Bizde Bloomberg’ten sağlamaktayız. Piyasalar kapandıktan sonrada biz Bloomberg verileriyle devam ediyoruz. Söz konusu dolar ise alış ve satış kurunu alırız birde iki para birimi arasındaki faiz farkları vardır."

"Kur bilgisi hatalı girilmiş değildir ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş vardır. İlk defa böyel bir hata ile karşılaştık."

"22.01’den başlıyor ve aşağı yukarı yarım saat sürüyor. Bankamızdaki arkadaşlarımız 15 dakika içinden fark ediyor ve işlemleri kapatıyor. Hatalı işlemler yapan yada ucuz döviz kurundan alım yapan veya satan müşterimizin hesaplarına bloke konulmuş oldu."

"Burada oluşan sistemde hatadan oluşan bir kurdur. Burada sebepsiz zenginleşme teşkil eden bir durumdur. Dolayısıyla müşterilerin hesaplarına bloke konuldu ve özel bir yazılımla bu işlemleri eski haline getirdik. 1763 müşteri 4.6 milyon dolar alım yaptı."

" Halkbank, sınırlı sayıda işlem yapıldığını, bankanın ve mevduat sahiplerinin zararının olmadığını da açıkladı.

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