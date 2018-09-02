İstanbul'daki lüks AVM'ye haciz şoku

Levent'teki AVM'de, X-ray cihazlarına ve yürüyen merdivenlere haciz geldiği belirtildi.

Odatv'de yer alan habere göre, hacizden dolayı yürüyen merdivenlerin sökülmesi AVM'yi karıştırdı.

Merdivenlerin sökülme anı görüntülere de yansırken, kuaför olduğunu belirten AVM'deki bir dükkan sahibi ise duruma tepki gösterdi. Kuaförün, "Al kardeşim ben kuaförün sahibiyim. Gel Pazartesi sabah benim dükkanımı icra et. Şuna bak, Allah korkusu yok mu sizde? Alay ediyorsunuz..." dediği fark edilirken, sökülen merdivenlerin de yeniden bağlanmasını istedi.