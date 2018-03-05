SGK'dan 24 milyonluk dolandırıcılık tespiti!

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, bu usulsüzlüklerin içinde; doğum iznindeki hekimler üzerinden çalışmadıkları dönemde kuruma fatura edilen tedavi işlemleri, yoğun bakım faturalandırmalarıyla ilgili işlemler, vatandaşların ölüm tarihlerinden sonra fatura edilen işlemler gibi yolsuzlar belirlendi.

2017’de bu şekilde tespit edilen usulsüzlükler şöyle oldu:

Doğum izninde olan hekimlerin 1615 kişiyi tedavi ettiği, buna bağlı olarak 33 bin 629 reçete veya tedavi işlemi yapıldığı belirtildi. Devlete faturası: 6 milyon 32 bin TL.

3 bin 415 sigortalının ölüm tarihinden sonra kuruma tedavi veya reçete faturası gönderildi. Devlete faturası: 1 milyon 218 bin TL.

Vefat eden hekimlerin 45 hastayı tedavi ettiğine dair fatura ile 24 bin 739 reçete ve işlem bildirildi. Devlete faturası: 4 milyon 198 bin TL.

Hastanelerce temini zorunlu kemoterapi ilaçları başta olmak üzere çeşitli tedavilerle ilgili haksız faturalandırma yapıldı. Devlete maliyeti: 11.2 milyon TL.

Çalıştığı halde malul aylığı alan 288 kişi tespit edildi. Devlete faturası: 1 milyon 531 bin TL.

SGK ayrıca hastane, tıp merkezi, eczane, optik gibi sağlık hizmeti sunucularına yönelik denetimler sonucunda 5 hastane, 8 eczane ve 69 diğer sağlık tesisinin sözleşmesini feshetti. SGK’nın bu işlemlerle 54.8 milyon TL daha zarara uğratıldığı belirlenirken, bu kuruluşlara 555.3 milyon TL ceza kesildi.

Gazete Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre SGK, bankalar, kamu kurumları ve diğer kurumlardan elde ettiği verilerle yaptığı çapraz kontrollerle ise 45 bin 94 kişinin sigortasız çalıştırıldığını belirledi.