Dolar enflasyon sonrası hareketlendi!

Dolar/TL, enflasyon verisi sonrası yukarı yönlü hareketlendi.

Güne 3.81 civarında sakin seyirle başlayan ve şubat enflasyonu öncesinde 3.8140'tan işlem göre dolar kuru saat 10:40'da 3.8240'a geldi. Güne 117.033 puandan başlayan BIST 100 ise 116.985 seviyesinde yer aldı.

Şubat enflasyonu yüzde 0,73 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Veriye ilişkin beklenti yüzde 0,50 yönündeydi. Yıllık enflasyon da yüzde 10,26 ile yüzde 10,00'lık beklentiyi aştı.

"TCMB üzerinde baskı oluşturur"

Enflasyon verisine ilişkin Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede şu görüşlere yer verildi: "Çift hanelerdeki seyrini koruyan enflasyon verisi ekonomik görünüm açısından risk unsuru oluşturmaya devam ediyor. Şubat ayı enflasyonu TCMB politikaları üzerinde baskı unsuru oluşturacak nitelikte. Ancak, bu hafta gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından herhangi bir faiz kararı beklenmiyor."

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

"Merkez, enflasyona ilişkin endişelerini ortaya koyacaktır"

Alternatif Bank Ekonomisti Serdar Şenol ise, ikinci çeyreğin başlarında olası bir düşüşle tek hanelere gerileme olsa da bu sürecin kalıcı olmasını beklemedikleri için enflasyon tarafındaki iyimserliklerini şimdilik sınırlı ölçüde koruduklarını vurguladı.

Şenol, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftadaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz değişimine dair bir karar vermesini beklemiyoruz. Enflasyon bazlı risklerin halen yüksek kalması nedeniyle TCMB, enflasyondaki yüksek seyre dair endişelerini ortaya koymaya devam edecektir." diye konuştu.