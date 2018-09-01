Ertuğrul Özkök: Enis’i bir an önce çıkarıp dinlemek iyi fikir

Özkök, Berberoğlu'nun Türkiye'deki ekonomik kriz hakkında hazırladığı analizden yazısında bahsederken 'Acaba Enis’i bir an önce çıkarıp dinlemek iyi bir fikir olamaz mı?' ifadelerini kullandı.

Özkök'ün yazısının ilgili bölümü:

"ARKADAŞIM Enis Berberoğlu bir yıldan fazladır Maltepe Cezaevi’nde yatıyor.

Vallahi orada hiç de fena çalışmıyor.

Türkiye’deki ekonomik kriz için içeride harika bir analiz hazırlamış.

Dünkü Cumhuriyet’te yayınlanan beş sayfalık analiz tam anlamıyla bir OVP (orta vadeli plan).

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Dört çok somut önerisi var.

- BİR: Dış borçların ödenmesi bir süreliğine ertelensin.

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- İKİ: Üretim ve istihdam odaklı bir ekonomiye geçelim.

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- ÜÇ: Fahiş faizli dış borçla geleceğimizi ipotek etmeyelim.

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- DÖRT: Demokrasi, eşitlik, adalet temelinde siyaseti yeniden inşa edelim.

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Acaba Enis’i bir an önce çıkarıp dinlemek iyi bir fikir olamaz mı?

O olmazsa şu 4 reform bakanından birinin Maltepe Cezaevi’ne gidip onunla sohbet etmesi...

Ne de olsa orada daha sakin bir kafayla düşünüyor."