Erdoğdu: 'Yaşananlar‘hata diye geçiştirilemez'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, aralarında Halkbank’ın da olduğu bazı bankaların bu gece yarısı yaklaşık yarım saat süreyle düşük kurdan döviz satmasının, “hata” olarak geçiştirilmeyeceğini belirterek, “Kurumsal itibarımız yerlerde sürünüyor. Hükümet derhal kapsamlı bir açıklama yapmalı ve sistemde yaşanan kaosu önlemeli” dedi



Erdoğdu, dün gece bankacılık sisteminde yaşanan düşük kurdan döviz satma işlemleri üzerine yaptığı açıklamada, aralarında bazı bankaların ve hatta bir haber kuruluşunun da olduğu ifade edilen ve “bir operasyon şüphesi yaratacak işlemler yaşandığı” söylentilerinin yayıldığını kaydederek şunları söyledi:

“Dün gece bu ülkede bankacılık sisteminin itibarını ve güvenini sarsacak olaylar yaşandı. Bankacılık bir itibar sistemidir ve güven temelleri üzerine oturur. Gece yaşananlar ‘hata’ diye basitçe geçiştirilemez. Kurumsal itibarımız yerlerde sürünüyor. Hükümet ise tüm bu olan biteni sadece seyrediyor. Hükümet derhal kapsamlı bir açıklama yapmalı ve dün gece yaşananları saniye saniye açıklamalıdır. Eğer kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapmazlarsa bankacılık sistemimizde güvensizlik ortamı başlar ve bunun çok ciddi sonuçları olur.”



BURASI ÇADIR DEVLETİ DEĞİL

Erdoğdu, dün gece dövizin düşük kurdan satıldığı süre içinde yapılan işlemlerin de iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, “Eğer insanımızın döviz ve banka sitemine olan güveninin sarsılmaması isteniyorsa hükümetin yapacağı açıklamanın yanı sıra derhal ilgili makamlarca soruşturma açılmalı ve tüm bu yaşananların hesabı sorulmalıdır. Burası çadır devleti değil, basit açıklamalarla dün gece yaşananlar geçiştirilemez” diye konuştu.

