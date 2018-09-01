İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da ağustos ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2,23, toptan fiyatlar ise yüzde 3,80 arttı.

İstanbul'da ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 14,99, toptan fiyatlar yüzde 21,47 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Ağustosta perakende fiyatlar bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 10.81, ev eşyası harcamalarında yüzde 6.58, konut harcamalarında yüzde 4.21, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2.05, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1.49, gıda harcamalarında yüzde 0.71 artış gösterirken, giyim harcamalarında yüzde 3.63 azalış meydana geldi. Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 25.52, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11.94, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 5.63, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4.34, mensucat grubunda yüzde 2.37, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.14 artış gösterdi. Aynı dönemde gıda maddeleri grubunda ise yüzde 0.98 azalış gerçekleşti.