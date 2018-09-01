'Bu toz duman içerisinde bir anlam ifade etmez'

Türk Lirası’ndaki değer kaybının frenlenememesi üzerine iktidardan döviz hesaplarına ek vergi uygulama adımı geldi. Kararın ardından dolar 6 lira 40 kuruşa kadar düşse de daha sonra yönünü yeniden yukarıya döndü. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kozanoğlu ise piyasaların henüz dengesini bulmadığı için alınan önlemin etkisinin sınırlı olacağını söyledi.

Önceki gün doların yüzde 5 yükselişle 6 lira 80 kuruş seviyesine yükselmesi üzerine ekonomi yönetimi bu kez de Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenleme kararı aldı. Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat getirisinden alınan vergi oranı düşürülürken, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı. Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15’lik kesinti yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12’lik kesinti yüzde 3’e düşürüldü.

Dövizde vergi 20 yüzde

Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında ise artışa gidildi, 6 aya kadar vadeli hesaplarda kesinti oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye çekildi. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 16’ya yükseltildi. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda uygulanan yüzde 13’lük oran ise değişmedi.

Mevduatlara yönelik düzenleme 3 ay boyunca geçerli olacak.

‘Yapılacakları çok iyi biliyoruz’

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Atmamız gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz. Çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. “Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı” toplantısında konuşan Albayrak, Sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreçteyiz. 7/24 sahadayız. Dün Türkiye’de resmi tatildi... Piyasalar kapalı mı? Londra uyumuyor... E o zaman biz de uyumuyoruz. Bankalarımız çok sağlam ve güçlü bir şekilde yollarına emin adımlarla devam ediyor” şeklinde konuştu. Albayrak, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk bankalar için yaptıkları olumsuz değerlendirmeleri ise art niyetli ve bankaları hedef alan açıklamalar olarak niteledi.

‘Etkisi yetersiz olur’

İktidarın vergi düzenlemesi hakkında BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kozanoğlu ise düzenlemenin 3 ay boyunca geçerli olmasını, “Son karar sallantıyı 3 ay içerisinde savuşturma umudu taşıdıklarını gösteriyor” sözleriyle değerlendirdi. Amacın TL mevduatını stopajı düşürerek cazip hale getirmek olduğunu ifade eden Kozanoğlu, “Ama bu vergi kaybına neden olacağı için 3 ayla sınırlıyorlar. Döviz mevduatında da stopajı artırarak caydırıcı olmaya çalışıyorlar. Ancak piyasalar dengesini bulmadığı için bu önlemler fazla etkili olmaz. Enflasyon belirsizliği azalır, kurlar istikrar kazanır da faizler tasarruf sahibi açısından çekici hale gelirse, bu ayrıntılar önem kazanır. Bu toz duman içerisinde bir anlam ifade etmez” dedi.

Liradan hiç vergi almayın

Döviz mevduat hesaplarına vergi uygulanmasını ve 6 ay ile 1 yıllık TL mevduat hesaplarında vergi oranlarının düşürülmesini değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılması gerekenin TL cinsinden vadeli tüm 1 ve 3 aylık hesaplarda dahil olmak üzere hiç vergi alınmaması olduğunu savundu. Palandöken, “Özel bankalar vadesinden önce çekilen paralara kaldığı süre içerisinde faiz uygulaması yaparken bu uygulama devlet bankalarında yapılmamamktadır. Eğer devlet bankaları da özel bankaların uyguladığı bu sistemi uygularlarsa TL cinsinden vadeli hesaplarda istenen seviyeye ulaşılır. Çünkü bu kadar belirsizlik ortamında insanlar parasını çekmek zorunda kaldığında vade bozulup bir kuruş alamadıkları zaman yüksek miktarda kayıpları oluyor” dedi.