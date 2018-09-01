Kur krizi velilerin de cebini yaktı!

BİRGÜN - YAĞMUR ÖZTÜRK/ Ekonominin dışa bağımlı bozuk yapısı nedeniyle döviz kurundaki artış tüm sektörleri olumsuz etkilerken, okulların açılmasına az bir zaman kala velilerin okul masrafı da katlanmış durumda. Bir öğrenci için yapılması gereken kırtasiye masrafı geçen sene ortalama 287 lirayken, bu sene 436 TL’yi buluyor. Özellikle kâğıt fiyatlarındaki artış, kırtasiye malzemelerinin fiyatlarını geçen yıla göre ikiye katladı. 1 top A4 kâğıdı 12 TL’den 24 TL’ye yükseldi.

Masraf okula göre değişiyor

BirGün olarak bilgisine başvurduğumuz Şişli’deki bir kırtasiye, ellerindeki stokların bitmesi halinde yeni gelecek ürünlerin zamlanacağını bildirdi. Kırtasiyenin sahibi Gıyasettin Yıldırım, aslında şu anda zam yapması gerekirken, tüketiciyi zor durumda bırakmamak için en azından ellerindeki stokların bitmesini beklediğini söyledi.

Okullardan verilen alışveriş listeleri ise farklılık gösteriyor. Kimi okulların çıkardığı liste 400 lira iken, bazı okulların listesinin fiyatı 3 bin TL’yi bulabiliyor.



Sağlıksız ürünlere dikkat edin

Döviz kurunda böyle bir artış olmasaydı, geçen yıl fiyatlarıyla hemen hemen aynı fiyata satacaklarını belirten Yıldırım, kanserojen madde içeren ürünler hakkında da velileri uyardı. Çalıştığı tüm firmaların Sağlık Bakanlığı belgeleri olduğunu ifade eden Yıldırım, “Çok ucuza satılan ürünleri ve market mallarını güvenilir bulmuyorum ve tavsiye etmiyorum. Sağlıkla ilgili bir durum, önemsenmeyecek bir konu değil. Bir marka bize sattığı ürünleri Avrupa’da yaptırıyor, zincir markete satılanları ise Malezya’da yaptırıyor” dedi.

Mağazalarında sattıkları ve Türkiye’de bir firmada üretilen çantanın, yurt dışından gelen marka bir çantaya göre daha kaliteli olduğunu aktaran Yıldırım, buna rağmen fiyatının uygun olmamasını ise şu sözlerle açıkladı: “Aslında bu ABD markasına göre çok daha sağlam bir kumaş. Fark dokununca bile anlaşılıyor. Fiyat bakımından da Türk markası daha uygun. Ama yine de çok ucuz değil. Çünkü bu ülkede üretici desteklenmiyor. Sayıları çok az, üreten de hangisine yetecek?”