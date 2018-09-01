Bir zam da kitaba geldi: Böyle duyurdular

Ayrıntı Yayınları, doların Türk Lirası karşısında aşırı değer kazanmasının ardından maliyetlerinin iki katına çıktığı gerekçesiyle kitap fiyatlarına yüzde 20-40 zam yaptığını duyurdu. Türkiye'de kağıt üretilmemesi nedeniyle yayıncılık sektörü kağıt ithal ediyor. Hal böyle olunca baskı maliyetleri de arttı. Bazı gazeteler sayfa sayılarını düşürüp zam yaptı, bazıları eklerini kapattı, bazıları da birkaç günlüğüne yayınına ara verdi.

"SEKTÖR TIKANDI"

Ayrıntı Yayınları da Twitter'dan yayınladıkları açıklamada bugünden itibaren kitaplarına zam yaptıklarını bildirdi. Açıklamada yalnız kağıdın değil, telif ücreti, toner, kalıp ve selefonun maliyetinin de arttığı belirtilerek matbaa sektörünün tümüyle dışa bağımlı olduğu kaydedildi.

Yayınevi, kitaplara yüzde 25 ila yüzde 40 arasında zam yaptıklarını ifade ederek bunu ‘sektördeki tıkanma'yla gerekçelendirdi.