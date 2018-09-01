1 Eylül 2018 09:37

AVM'lerde döviz krizi: 'Masaya oturun'

AVM'lerde döviz krizi: 'Masaya oturun'
Kiraların döviz üzerinden olması sebebiyle AVM'lerde mağaza sahibi olanlar zor durumda kaldı.
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Bursa'daki Marka AVM’de markalar kepenk indirme eylemi yaptı.

Bursa'da geçen sene hizmete giren Sur Yapı Marka AVM'de bulunan 50 civarı mağaza döviz kurunda yaşanan yükselme dolayısıyla 1 günlüğüne kepenk kapattı.

Birleşmiş Markalar Derneği Genel Sekreteri Cenk Küpeli "Yükselen döviz kurundan dolayı kiralar mağaza sahiplerini zorlamaya başladı. Bizim amacımız dükkan kapatmak değil. AVM yönetiminin bizimle masaya oturmasını sağlamak. Biz avukatlarımız yoluyla AVM yönetimine talebimizi ilettik ancak olumlu cevap alamadık. O yüzden de üyemiz olan mağaza sahipleri ile böyle bir eylem yoluna gittik" dedi.

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