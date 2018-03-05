Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini beklentilerin üzerinde geldi. Buna göre enflasyon, şubat ayında yüzde 0.73 artarken, yıllık bazda yüzde 10.26 oldu.

Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.73 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 10.35'ten yüzde 10.26'ya geriledi. Piyasada aylık bazda yüzde 0.5 civarında artış öngörülüyordu.

Şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 55.10 ile taze fasulyede, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 11.47 ile çocuk botunda görüldü.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,57 İLE SAĞLIK GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 1,89, ev eşyasında yüzde 1,23 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,95 artış gerçekleşti.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP YÜZDE 4,09 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 4,09 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 15,66 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,19, giyim ve ayakkabı yüzde 11,77, lokanta ve oteller yüzde 11,53 ve eğitim yüzde 10,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 1,12 İLE TR83 (SAMSUN, TOKAT, ÇORUM, AMASYA)’DA OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 2,57 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,55 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,73 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Şubat 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 32 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 269 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.