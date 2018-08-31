Döviz krizine ilk protesto geldi

Bursa'da geçen sene hizmete giren Sur Yapı Marka AVM'de bulunan bazı mağazalar, kiraların döviz kuru üzerinden alındığı gerekçesiyle 1 günlüğüne kepenk indirdi.

Yerel Bursa'da Bugün gazetesinden Sefa Balaban’ın haberine göre Birleşmiş Markalar Derneği Genel Sekreteri Cenk Küpeli "Yükselen döviz kurundan dolayı kiralar mağaza sahiplerini zorlamaya başladı. Bizim amacımız dükkan kapatmak değil. AVM yönetiminin bizimle masaya oturmasını sağlamak. Biz avukatlarımız yoluyla AVM yönetimine talebimizi ilettik ancak olumlu cevap alamadık. O yüzden de üyemiz olan mağaza sahipleri ile böyle bir eylem yoluna gittik" dedi.

İşte o eylemden fotoğraflar: