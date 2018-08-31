SGK’dan flaş açıklama!

SGK, vergi borcu yapılandırmasından yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihini ertelendiğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gece saatlerinde yaptığı açıklamayla vergi borcu yapılandırmasından yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 7 Eylül 2018 Cuma günü 23.59’a kadar ertelendiğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal paylaşım platformlarındaki hesaplarından yaptığı açıklamayla yapılandırmada son ödeme tarihinin ertelendiğini duyurdu.

“7 EYLÜL CUMA GÜNÜNE KADAR ERTELENDİ”

SGK, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Borç yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 07 Eylül 2018 Cuma günü 23.59'a kadar ertelenmiştir.”