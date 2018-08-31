'Ankara'da dolmuş ücretlerine zam'

Habere göre kısa ve uzun mesafe ücretlerinde fiyat artışına gidildi.

Haber Ankara internet sitesinin aktardığı bilgiye göre, Başkent Ankara'da kısa mesafe dolmuş ücretleri 3 TL'ye, uzun mesafe dolmuş ücretleri ise 3.5 TL'ye yükseleceği iddia edildi. Yeni tarifenin en geç 6 Eylül 2018 perşembe gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Ankara'da dolmuş ücretleri kısa mesafede 2.75 TL, uzun mesafede ise 3.15 TL olarak uygulanıyordu.

Yeni tarifeyle ilgili Haber Ankara'ya açıklamada bulunan Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Hacı Bekir Gani, "Artan maliyetlere bir süredir direniyorduk. Ancak esnafımızın yoğun talebi karşısında minibüs ücretlerinde bir düzenleme yapmamız kaçınılmaz oldu. Vatandaşlarımızın bu konuda bizleri anlayışla karşılayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.