Altının yükselişi hızlandı! İşte rakamlar

5 Mart Pazartesi altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükseliş yaşandı. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. 5.3.2018’de İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

162,66 liradan alınırken, 162,71 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 258,93 liradan alınırken 264,78 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,23'den alınırken 529,57 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1070,00 liradan alınıp 1082,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2589,25 liradan alınırken 2630,02 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINI NE ETKİLER?

Altın fiyatlarına en etkili yön veren ülke ABD'dir. Amerika'da yaşanan ekonomik olaylar, Amerika'daki kurumların politikaları, iniş ve çıkışlar altın fiyatlarını etkiler. Son yıllardaki Amerika'daki krizin etkileri ile altın fiyatları yükselmiş ve etkileri hala sürmektedir. Yatırım enstrümanı olarak altın fiyatlarının değişimi bu unsurlara bağlıdır.