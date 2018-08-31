Ekonomistler: Orman yangınına karşı işedik

Ekonomistler ise kararnamenin bir işe yaramayacağı hatta dövizin yastık altına kaçacağını söylediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren bir kararname yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk lirasıyla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı. 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5'e çekildi.

Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. Yeni vergi oranları, 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Ancak ekonomi uzmanları bu yatırımların işe yaramayacağı görüşünde.

ODA TV'de yer alan haber şöyle:

"YASTIK ALTINA KAÇAR"

İktisatçı yazar Mustafa Sönmez sosyal medya hesabından kararnameyle ilgili şu ifadeleri kullandı:"TL faizini artırmaktan kaçmak için yeni bir cinlik! TL mevduatın enf altında ezilmiş faizinden aldığı vergiyi güya azaltmış. TL ye gel diyor aklınca.

Döviz mevduatının faizinin de vergisini yükseltmiş, ceza diye.Akıl yok.Döviz mevduatı etkilenmez hatta kızar bankadan yastık altına kaçar.”

"ORMAN YANGININA KARŞI İŞEDİK"

Ekonomist Atilla Yeşilada ise, kararnameyi "Mevduat vergileri değişti. Tebrikler, orman yangınına karşı işedik." diye yorumladı.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, kararnameyle ilgili haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Eğilmez, bir takipçisinin "Hocam Döviz cinsinden paraların banka sistemi dışına taşınması riski yaratmaz mı bu karar? Altınla ilgili neden bir değişiklik yok anlamadım" sorusuna "Yaratır, ayrıca bütçe gelirini de düşürür" diye yanıtladı.

Doç. Dr. Ümit Akçay da, yeni alınan kararın bir işe yaramayacağı görüşünde. Akçay "Herhangi bir ciddi etkisi olmaz. Bunu kararı alanlar da biliyor. “Kilitlenmiş” ekonomi politikasıyla yola devam" yorumunda bulundu.

"ERBAKAN YAŞIYOR OLSAYDI..."

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap ise konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Rahmetli N. Erbakan yaşıyor olsaydı öğrencisi R.T.Erdoğan’a 'mevduat hesaplarına vergi düzenlemesi' dahil döviz kurunun düşürülmesi için alınmakta olan tüm tedbirlere PANSUMAN TEDBİRLERİ deyip dalga geçerdi!"

Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Nesrin Nas ise "Etkisi olur. Bankadaki dövizler yastık altına kaçar. Günlük yüzde 2-5 arası değer kazanan dolar, euro varken mevduat faizini kim ne yapsın?" dedi.

ING BANKASI: YETERLİ DEĞİL

Türk Lirası cinsinden mevduatların cesaretlendirilmesi için alınan vergi indirimi, döviz cinsinden mevduatlar için alınan vergi artırımı sonrasında TL'nin bir miktar değer kazandığına işaret eden ING Bankası, ancak bu tedbirlerin yeterli olmayacağını savundu.

"Alınan tedbirler Türk Lirası'nda zayıflığı güvenilir şekilde durdurmak için yeterli değil" değerlendirmesini yapan ING, "Lirada herhangi bir değer artışının kısa ömürlü olmasını bekliyoruz. Alınan vergi tedbirlerinin büyüklüğü, kurdaki hareketlerin büyüklüğü dikkate alındığında yeterince agresif değil" dedi.

ING, Türkiye'nin gerçekten ihtiyacının lira konusunda piyasa algısını değiştirecek faiz artışı gibi "ortodoks" tedbirler olduğunu öne sürdü.