Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da (viop) işlem gerçekleştirilebilecektir" ifadeleri kullanıldı.
31 Ağustos 2018 12:14
Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi!
Merkez Bankası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da (VİOP) işlem gerçekleştirilebileceğini açıkladı.
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