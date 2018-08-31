Albayrak'tan ekonomiyle ilgili flaş açıklamalar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamasından notlar;

* Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacaktır. Bu işin doğasında var. Ama ülkemiz en iyisini yapacaktır. Biz büyümeye istikrara devam edeceğiz. KOBİ Destek Kredisi mekanizması, TOBB Başkanlığında destek sağlamıştır.

* TOBB'un kaynakları en doğru adrese yönelmiştir. Yani KOBİ'lere... Son zamanlarda finansal dalgalanmaları fırsat gören stokçuluk yapıldığı dikkati çekmektedir. Piyasanın bozulmasını önleyici tedbirler almaya devam ediyoruz.

* Demir çelik ihracatımız da 1 milyar dolar. İlk hedef 2.5 ve sonra 10 milyar dolar inşallah. Bugün KOBİ'lerimiz dünyaya açılıyor. KOBİ'lerimiz kendi kendine yeterli bir Türkiye için çalışmalarına devam ediyor. Her yerde başarılı Türk girişimcisi görüyoruz. Bugün olduğu gibi ekonomimize destek oluyorlar.

* Piyasaları takip ediyoruz. Dayanışma ruhunu yakalamış Türkiye, önümüzdeki dönemde de Avrupa'nın en büyük ekonomisi olmaya devam edecektir.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamarından satırbaşları şöyle;

"Bu sınamadan çok daha güçlü şekilde çıkmak için kilitleniyoruz. Ortak akıl ve sağduyu ile elimizi taşın altına koyarak Türkiye’yi çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşturmanın arzusu içindeyiz. Zayıflıklarımızın ve güçlü yanlarımızın farkındayız. Atmamız gereken adımları çok iyi biliyoruz” dedi.

- Bankalarımız Türkiye bankacılık tarihinde olmadığı kadar güçlü bir dayanışma içinde. Bugün dünyaya çok güçlü bir birliktelik fotoğrafı sunuyor Türkiye. Ülkemize karşı başlatılan girişimin farkındayız. Bugün itibariyle karşı karşıya kladığımız bu sınamadan daha güçlü şekilde çıkmak için kenetleniyoruz. Zayıflıklarımızın da güçlü yanlarımızın da farkındayız. Atmamız gereken adımları çok iyi biliyoruz. Değişimi önümüzdeki 5 yıllık süreçte göreceğiz. Arzu ettiğimiz güçlü ekonomiye kavuşacağıımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Etkin mali politikalarla enflasyonla mücadeleyi önceleyeceğimizi ifade ettik. Hiç olmadığı kadar güçlü bir mali politika sürecini başlattık. Çok kararlı bir irade var Türkiye'nin başında. Kamudaki tasarruf sürecini çok etkin şekilde sürdüreceğiz. Bu yıl çok daha iyi bir kamu bilançosu bizi bekliyor.

"Art niyetle bankalarımızı hedef alıyorlar"

- Hem bankaların hem reel sektörün arkasında duracağımızı ifade ettik. Kur ataklarının hemen ardından örneği olmayan biçimde devreye girmeyen rayting şirketleri bankalarma ilgili karamsar tablo oluşturmak için yoğun gayret içine girdiler. Bu durum ortadayken net bir art niyetler bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bankalarımız güçlü bir şekilde yollarına emin adımlarla devam ediyor.

"Londra uyumuyorsa biz de uyumuyoruz"

- Dün resmi tatildi, e piyasalar kapalı mı? Biz öyle zannediyoruz, Londra uyumuyor. Londra uyumuyorsa biz de uyumuyoruz. Asya piyasaları, batı piyasaları, 7/24 piyasadayız.