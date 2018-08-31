S&P, Türkiye'nin kredi notunu neden düşürdüğünü açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Güney Afrika'nın Türkiye ile benzer riskler taşıdığı görüşlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun niçin düşürüldüğüne izahat getirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P), Türkiye’nin notunun düşürülmesinin ana nedeninin ‘TL’deki aşırı oynaklık’ ve ‘ödemeler dengesinde öngörülen keskin düzeltmenin Türk ekonomisinin altını oyacağı beklentisi’ olduğunu ifade etti.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler sonrasında kredi notlarını düşürdüklerini ve bunun bazı yatırımcılarda Güney Afrika’nın da aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı sorularını gündeme getirdiğini belirten kuruluş, “Bu olasılığı düşük olarak değerlendiriyoruz” dedi. Kuruluş, Güney Afrika için ‘durağan’ bir görünüme sahip olduklarını, bu görünümün ekonomik büyümede ılımlı bir toparlanma potansiyelini, istikrarlı kamu borç dinamiklerini yansıttığını vurguladı.

Güney Afrika hükümetinin ekonomik ve sosyal reformları kademeli olarak uygulamaya geçirmesinin de beklentileri arasında olduğunu ifade eden S&P, Güney Afrika’nın dış değerlerinin güçlü olduğunu, parasal esnekliğin kredi notu açısından güçlü bir taraf olmaya devam ettiğini ve Güney Afrika’nın gelişmekte olan piyasalar içinde en derin yerel para cinsinden sermaye piyasalarından birine sahip olduğunu da belirtti.