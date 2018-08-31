400 bin kişinin emekliliği iptal mi edildi?

CHP’li Gürsel Tekin SSK’lılar için iptal edilen ‘İsteğe Bağlı Sigorta’ uygulamasının iptal edilmesi nedeniyle 400 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği iddialarını meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Gürsel Tekin SSK’lılar için iptal edilen ‘İsteğe Bağlı Sigorta’ uygulamasının iptal edilmesi nedeniyle 400 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği duyumu aldıklarını savundu. Tekin, o iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, SGK tarafından iptal edilen ve yüz binlerce SSK’lının mağdur olduğu, ‘İsteğe Bağlı Sigorta’ uygulamasını Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili soru önergesi veren Tekin, İsteğe bağlı sigortanın SSK’lılar için kaldırılmasıyla, vatandaşın önce sahteciliğe teşvik edildiğini sonra da cezalandırıldığını savundu. Tekin, işsiz kaldığı için SSK üzerinden isteğe bağlı sigorta primi ödemek isteyenlerin BAĞ-KUR’a yönlendirildiğini, vatandaşların da daha fazla maaş alabilmek için sahte şirketler üzerinden prim yatırdığını ve tespit edilenlerin de emekliliklerinin iptal edildiğini belirtti.

Bu durumdaki vatandaşların durumlarını soran ve yaklaşık 400 bin kişinin emekliliklerinin iptal edildiği duyumları aldıklarını belirten Gürsel Tekin,

“‘SSK’lılar için ‘İsteğe Bağlı Sigorta’yı geri getirmeyi düşünüyor musunuz? “ diye sordu.



Aile ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Bilindiği üzere, 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile getirilen isteğe bağlı sigorta uygulamasına göre; isteğe bağlı prim ödemeleri artık SSK’ya değil, eski adıyla BAĞ-KUR’a yeni adıyla 4/B statüsüne yapılmaktadır. Bu sebeple isteğe bağlı sigorta ödüyorum ve SSK'dan emekli olacağım diye düşünenler artık SSK'dan emekli olamıyorlar, daha çok prim ödeme günü ile BAĞ-KUR’dan daha az emekli aylığı ile emekli olabiliyorlar.

Bağ- Kur (4/b) statüsünde isteğe bağlı emekli olmak için en az kadınlarda 20 yıl 7200 gün, erkeklerde 25 yıl sigortalılık ve 9 bin gün prim ödemek gerekiyor. SSK (4/a) statüsünde emekli olmak için ise 08.09.1999 öncesi sigortalı olanlarda 5000 gün ile 5975 gün arası prim gün sayısı. Hatta 4/a eski SSK’da 3600 günle emekli olabilmekte mümkündü.

Durum böyle olunca, BAĞ-KUR’ dan daha az emekli aylığı almak istemeyen ve Eski Bağ-Kur’a (4/b) göre SSK’dan (4/a) daha yüksek maaş almak için emeklilikte son 1261 gün hangi statüden prim ödendiyse o statüye göre emekli olunacağından, SSK’dan emekli olmak isteyenlerin de isteğe bağlı SSK primi ödeme imkanı 01.10.2008 tarihinde kaldırıldığından; SSK'ya prim ödemek için bir işyerinde çalışmaktan ya da çalışıyorlarmış gibi görünmekten başka çaresi kalmayanlar, farkında olmadan sahte şirketlere prim ödemeye başladılar. Sahte şirketler de bu primleri SSK’ya ödemeyince veya sahte sigorta yaptıranlar tespit edilince, binlerce kişinin emekli aylıkları iptal edilerek ciddi bir toplumsal sorun yaratılmış oldu.

Çünkü çalışmaya ara vermiş veya iş bulup çalışamayanlar için isteğe bağlı SSK’lı sigorta bir çıkış yoluydu.

Bu bağlamda;

İsteğe bağlı SSK'yı kaldırarak vatandaşları neden sahte şirketlere muhatap ettiniz? Vatandaşı düşünüyorsanız isteğe bağlı SSK'yı geri getirmeyi düşünüyor musunuz?



1.10.2008 yılından günümüze kadar, bilerek ve isteyerek kendi iş yerinden veya başka iş yerinden hizmet akdine göre fiilen çalışmadığı hâlde kendini SSK’lı gösterdiği tespit edilen kişi sayısı kaçtır?



1.10.2008 tarihinden günümüze kadar fiili çalışma olmadan herhangi bir iş yerinde sahte sigortalı oldu diye kaç kişinin emekliliği iptal oldu?

Sahte sigortalılık nedeni ile toplam kaç TL emekli maaşı geri istendi ve kaç TL sağlık harcama tutarı vatandaştan geri istendi?