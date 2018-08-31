O süre 6 ay uzatıldı!

AHMET KIVANÇ - HABERTÜRK/ 7143 sayılı yapılandırma kanunu uyarınca, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışındaki iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları, iştirak kazançları ve ticari kazançları yurda getirildiği takdirde gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Muafiyetten yararlanabilmek için kazançların 31 Ekim 2018 tarihine kadar elde edilmiş olması, 31 Aralık 2018 tarihine kadar da yurda getirilmesi gerekiyordu.

Kanundaki bu süreler 6’şar ay uzatıldı. Buna göre, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışındaki şirketleri dolayısıyla 31 Mart 2019 tarihine kadar elde edecekleri gelirleri 30 Haziran 2019 tarihine kadar yurda getirmeleri halinde gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti uygulanacak.

Kanunda, yurt dışındaki şirketlerin tasfiyesinden doğan kazançların varlık barışıkapsamında Türkiye’ye getirilmesi için 31 Aralık 2018 tarihine kadar olan süre de 6 ay uzatıldı. Bu kazançları 30 Haziran 2019 tarihine kadar yurda getirenler, gelir ve kurumlar vergisi ödemeyecek.