'Suriye'de Türkiye adına savaşan militanlar bile artık TL istemiyor'

Rahmi Turan, Reuters'da yer alan ÖSO elemanı Hasan Kinno'nun "Türk Lirası, Suriye Poundu'na karşı değer kaybedince aldığımız maaşın kıymeti kalmadı" açıklamasına dikkat çekerek, "Suriye'de Türkiye adına savaşan militanlar bile artık Türk Lirası istemiyor. Paramızın bu haline gel de üzülme!" diye yazdı.

Rahmi Turan'ın "Paramızın hali!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Paramızın sürekli değer kaybetmesini “Hain dış güçlere” bağlıyoruz. Oysa yeterince kuvvetli olsak dış güçler bize bunu yapabilir mi?

Bütün sorun ekonomimizin zafiyeti… “Başkanlık sistemi gelsin Türkiye kanatlanıp uçacak!” sözlerinin züğürt tesellisi olduğu bir kez daha anlaşıldı.

Dolar frenlenemiyor, Türk Lirası eriyor!

O kadar ki, Suriye'de Türkiye için çarpışan Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) elemanları bile Türkiye'den aldıkları maaşların Türk parası ile değil Suriye Poundu ile ödenmesini istedi.

Reuters Ajansı'nın haberine göre Azez'de Türk askerlerine yardımcı olarak savaşan ÖSO elemanı Hasan Kinno şöyle diyor:

“Türk Lirası, Suriye Poundu'na karşı değer kaybedince aldığımız maaşın kıymeti kalmadı. Savaşçı maaşını alıyor ve pazara gidiyor. Ve maaşı bir hafta zor yetiyor. Paramızı Suriye Poundu olarak almamız lâzım. Geçmişte maaşım 525 dolar ediyordu. Şimdi 100 dolar azaldı. Bunu kim telafi edecek?”

Suriye'de Türkiye adına savaşan militanlar bile artık Türk Lirasıi stemiyor. Paramızın bu haline gel de üzülme!"