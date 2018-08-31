Merkez Bankası'ndaki istifayla ilgili bomba soru

Necati Doğru, bugünkü "Rezil stokçular!" başlıklı yazısında "Ben başta inanmadım. Bakan'ın adını kullanmışlar. Kirli haber diye düşündüm.

Yanılmışım." dedi.

Doğru, "Dün Ticaret Bakanı'nın “stokçuyu yakacağım” mesajını veren açıklamasından sadece 1 saat sonra Türkiye Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurumu üyesi Erkan Kilimci de görevinden istifa etti. Kilimci, stokçuların mı adamıydı?" ifadelerini kullandı.

İŞTE O YAZI:

Dün piyasalar kapalı olmasına rağmen 1 doların 6 lira 78 kuruşa çıktığı saatlerde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bizzat kendisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı: “Çeşitli ürün ve ürün guruplarında arz ve talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk ve bunun gibi piyasa oluşumunu bozucu davranışlar gündeme gelmektedir” dedi.

Ben başta inanmadım.

Bakan'ın adını kullanmışlar.

Kirli haber diye düşündüm.

Yanılmışım.

Yeni Ticaret Bakanı, bilgili, görgülü, iyi eğitimli, özel sektörden yetişme, Kadın Girişimciliği Kurulu'nda başkanlık yapmış birisi. İşadamının, tüccarın hangi göstergelere bakarak stokçuluk yapabileceğini yakından bilir. Bakan “piyasa oluşumunu bozucu davranışlar başladı” diyen bir haberi vatandaşla bizzat paylaştıysa; halk da paniğe uğrar; “biz de üç beş kilo peyniri, zeytini, pirinç ile bulguru eve atalım” düşüncesine kapılır.

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Bu yanını düşünmedi.

Stokçu ekmeğine yağ sürdü.

Bakan aslında iyi niyetli!

Stokçuları geriletmek ve korkutmak için sesleniyor: “Yakarım sizi!” demek istiyor.

Nasıl, neyle yakacak?

İkinci Dünya Savaşı yılları sırasında “karaborsa ve stokçuluğu” önlemek amacıyla İsmet İnönü'nün çıkardığı “Milli Korunma Kanunu ile Varlık Vergisi” benzerini şimdi Tayyip Erdoğan döneminde yeniden uygulamak zorunda mı kalacağız?

İnönü'yü yere vuruyordu.

Örnek mi alacak?

Hayatın intikamı olur!

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Stokçular kötü niyetli kişiler!

Cumhurbaşkanı'nı dinlemiyorlar, Hazine ve Maliye Bakanı'na güvenmiyorlar. 16 Bakan ve her biri için dörder-beşer olmak üzere yaklaşık 80 bakan yardımcısı atandı. Ne 16 bakanı ne de 80 yardımcısını ciddiye alıyorlar.

Başı dibi her saat oynuyor!

Dolara güveniyorlar.

Gözleri de CDS'ye odaklı.

CDS'ye bakıyorlar.

Ülkelerin Dış Borç Sigorta Risk Primini gösteren CDS, önceki gün 494'e çıktı. IMF kapısında dilenmeye düşmüş ve “istikrar paketi uygulamaya” olur diyen Arjantin'in CDS' i 434 idi.

Rezil stokçular!

Türkiye'nin 61 günlük yeni Bakanı'nı, 70 yıl önceki İnönü döneminde yaşıyormuş gibi konuşmaya ve davranmaya iteklediler! Dün Ticaret Bakanı'nın “stokçuyu yakacağım” mesajını veren açıklamasından sadece 1 saat sonra Türkiye Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurumu üyesi Erkan Kilimci de görevinden istifa etti. Kilimci, stokçuların mı adamıydı?