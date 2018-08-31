Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son rakamlar

Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 6.70 TL seviyesinin üzerinde hareket ettikten sonra hızla bu seviyenin altına geriledi, arka arkaya satışlarla 6.40 lira sınırına kadar indi. Sonrasında ise yeniden 6.50 liranın üzerine çıktı. Dolarda yaşanan düşüşte TL'yi teşvik amaçlı yapılan TL mevduatlara vergi indiriminin etkili olduğu belirtiliyor.

Pazartesi günü 6 lira sınırına kadar gerileyen dolar kuru, dün yurtdışı işlemlerde 6.84 liraya kadar yükselmişti.

Bu sabah ise , uzun bayram tatilinin ardından başladığı yükselişine sabah ilk işlemlerde devam etse de sonrasında yön aşağı döndü. Sabah 6.78 TL'ye kadar çıkan dolar kuru önce 6.70 TL'nin, ardından da 6.50 liranın altına indi ve 6.40 lira sınırına kadar geriledi.

Saat 07.40 itibariyle dolar 6.7380 lira olurken, euro 7.86 liradan el değiştirdi. Saat 08.10 itibariyle ise dolar 6.64, euro 7.75 TL oldu.

Dolar saat 09.15 itibariyle ise 6.53 liradan, 09.34 itibariyle ise 6.40 liradan el değiştirdi. Euro da 7.48 lira oldu.

Dolar sonrasında ise 6.52 liraya çıktı.

Analistler kurdaki oynaklığın TCMB'nin faiz artışı yapmasının beklendiği 13 Eylül'deki toplantısına kadar sürmesini bekliyor.

Öte yandan bu sabah Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk Lirasıyla tasarrufu teşvik edici kararlar yayımlandı. Buna göre, 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduatlarında vergi oranı sıfırlandı, 1 yıla kadar olan mevduatlarda vergi oranı düşürüldü. Döviz mevduatlardan alınan vergiler ise artırıldı.

TL'yi teşvik amaçlı yapılan bu uygulamanın dolardaki düşüşte etkili olduğu belirtiliyor.