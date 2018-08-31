Bu sabah yayınlandı! Yeni düzenleme...

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk lirasıyla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı. 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5'e çekildi.

Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. 6 ay vadeli döviz hesaplarında vergi oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarında ise vergi oranı yüzde 16'ya yükseltildi.

Yeni vergi oranları, 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.