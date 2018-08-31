Bu sabah yayımlandı! Yeni düzenleme...

Doların ateşini söndürmek için hükümet bankada dolar tutmanın vergisini artırdı, TL vergisini düşürdü Buna göre 6 aya kadar vadeli döviz hesabının vergi oranı yüzde 18'den 20'ye çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli TL hesapları için vergi oranı yüzde 10'dan 0'a indirildi.

Cumhurbaşkanlığı vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren bir kararname yayımladı. Üç ay süreyle bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı yüzde 20’ye yükseldi.

Türk lirası mevduat hesabında vergi oranının düşürülmesini, döviz mevduatında vergi oranlarının arttırılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte mevduat hesabıyla ilgili vergi düzenlemesinin detayları…

1) 6 ay vadeli Türk Lirası hesabından alınacak vergi oranı yüzde 15’ten 5’e indirildi.

2) 12 ay vadeli Türk Lirası hesabı için yüzde 12’den 3’e indirildi.

3) 12 aydan uzun vadeli Türk Lirası hesabı için yüzde 10’dan 0’a indirildi.

4) Döviz mevduatlarında ise 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 18’den, yüzde 20’ye çıkarıldı.

5) 12 aya kadar olan hesaplar için yüzde 15’ten yüzde 16’ya çıkarıldı.

6) 12 aydan fazla vadeli hesaplar için ise vergi yüzde 13 olarak bırakıldı.

7) Yeni vergi oranları, 31 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

8) Belirlenen oranlar bugün itibarıyla üç ay için geçerli olacak. Süre bitiminde karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacak.