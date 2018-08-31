Market raflarında gizli zam!

Birçok markette ve mağazada hafta sonundan bu yana etiketlere maliyetin üzerinde zam yapıldığı belirtildi. Mağaza çalışanları gece yarısı ellerindeki makinelerle etiket değiştirme telaşına düştü. Bazı şirketler ise fiyatlarını gramaj üzerinden artırmaya başladı. Marketlerde hem raf fiyatları hem de ürün üzerindeki gramajlar değişti.

Vatandaşın 100, 200, 250, 300, 500 ve 1000 gram olarak bildiği pek çok ürün 111, 225, 130, 40, 172, 960, 1440, 810 gibi küsuratlı gramajlarla satılmaya başlandı. Gramajlardaki bu değişiklik, özellikle kuruyemiş, deterjan, çikolata ve şarküteri ürünlerinde göze çarpıyor.

"Gizli zam yapmaya kimsenin hakkı yok"

Sabah Gazetesi'nden Pınar Çelik'in haberine göre Tüketicileri Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Şükran Eroğlu ise vatandaşın resmen kandırıldığını, bunun yasa önünde suç olduğunu belirterek, "Bir gramaj azaltma ya da zam varsa müşterinin bu konuda bilgilendirilmesi yasal zorunluluk. Gizli zam yapmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

"Kasaplar stok yapıyor"

Bazı kişilerin gıda ürünlerini stoklayarak daha fazla para kazanma yarışına girmiş durumda olduğu belirtiliyor. Kırmızı et arzının arttığı Kurban Bayramı sonrasında bile birçok kasap, reyonlarına et koymuyor.

"Müşteriyi kandırıyorlar"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, markaların kur nedeniyle yüzde 10-30 arasında değişen zam geçişini rafa yansıttığını söyledi. "Ürün 80 gramken fiyatı artırmamak adına gramajı düşüren firmalar var. Ama bu şekilde müşteriyi kandırıyorlar. Bunu yapan firmaları uyardık, standardı bozmayın dedik" diyen Altunbilek, eylülde her şeyin dengeye oturacağını iddia etti.