Emeklilerden hükümete çağrı

Zam haberleri ardı ardına gelirken emekli maaşları eriyip gidiyor. Enflasyon karşısında maaşları eriyen 12 milyon 221 bin emekli hükümete, ‘Bize büyümeden pay verin’ çağrısı yaptı.

Sözcü'den Kamil Elbol'un haberine göre; emekli maaşları hakkında gelecek iyi haberlere gözünü çeviren milyonlarca emekli umutla bekliyor. Türk Emekli-Sen Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Osman Özdemir, Temmuz ayında emekli maaşlarına 179 lira zam yapılacağını hatırlatarak, “Temmuz ayına kadar yapılacak zamlarla bize verilecek 179 TL elimizde kalacak mı?” diye sordu.

ENFLASYON BAZ ALINMALI

Türk Emekli-Sen'in yaptığı araştırma son 13 yılda emekli maaşlarının altına göre yüzde 50.5 değer kaybettiğini ortaya koydu. 2003-2018 yıllarını kapsayan araştırmaya göre, 2003'te en düşük memur emekli maaşı 366 TL idi. Bu maaş ile gramı 15.25 TL'den 24 gram altın alınabiliyordu. 2018'de en düşük memur emekli maaşı 1.910 TL'ye yükseldi. Ancak bir gram altının fiyatı 161 lira olduğu için emekli maaşıyla 11. 86 gram altın alabilir hale geldi” denildi. Başkan Özdemir, hükümetin vergileri artırırken enflasyon oranının üzerinde zam yaparak yeniden değerleme oranını tespit ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu yıl yeniden değerlendirme oranı yüzde 14.4 oldu. Emeklilere zam verirken 2017 yılı enflasyonu 11.92 esas alınmaktadır. Geçtiğimiz yıl zorunlu harcamalar ortalama yüzde 14 zamlandı. Yani mutfak enflasyonu yüzde 14 oldu. Hükümet, işçi, memur, Bağ-Kur emeklilerini enflasyona ezdiriyor ama haraçlar, vergiler enflasyonun üzerinde artırıyor. Maaş zamları yıplırken, ekonomik büyüme hesaba katılmalıdır” diye konuştu.