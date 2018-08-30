Türk iş adamının eşi kaçırıldı

ABD’nin en zengin Türk iş insanlarından Hamdi Ulukaya’nın eski eşi Ayşe Giray, iki Türk tarafından Florida’nın West Palm şehrinde tehdit ve silah zoruyla kaçırıldı.

ABD’nin en zengin Türk iş insanlarından Hamdi Ulukaya’nın eski eşi Ayşe Giray, iki Türk tarafından Florida’nın West Palm şehrinde tehdit ve silah zoruyla kaçırıldı. Polisler tarafından kaçarken yakalanan Murat Ekdi ve Mustafa Gençoğlanoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan iş insanı Ayşe Giray iki Türk tarafından Florida'nın West Palm şehrinde tehdit ve silah zoruyla kaçırıldı. Fidye isteyen iki zanlı parayı çekerken polis tarafından yakalandı.

CNN Türk'in Palm Beach gazetesinden aktardığına göre; olay geçen hafta meydana geldi. Hamdi Ulukaya'nın eski eşi Ayşe Giray'ın arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa Gençoğlanoğlu, Giray'ı zorla arabaya alarak şiddet uyguladı.

Kendisini 3 gün başka bir evde tutarak burada zorla para istediği ve tehdit edildiğini öne süren Ayşe Giray "4 milyon istediler. Bende de o kadar para yok 2 milyon dolar olduğunu söyleyince benimle birlikte bankaya geldiler. Bankada otururken ben de bankadaki görevliden yardım istedim. Banka görevlisi panik butonuna basarak polise ihbarda bulundu" dediği öğrenildi.

Polisi gören Murat Ekdi ve Mustafa Gençoğlanoğlu arabaya binerek kaçmaya çalıştı. Polisler tarafından gözaltına alınan zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.