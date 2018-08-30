Karadenizbirlik, ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

Genel Müdür Ünal Erarslan, birlik olarak hedeflerinin 35-40 bin ton ürün satın almak olduğunu söyledi.

Karadenizbirlik'in 2018 Yağlık Ayçiçeği Ön Alım Fiyatı ve Kampanyası hakkındaki açıklamalarda bulunan Genel Müdür Ünal Erarslan, "2018 yılı ayçiçeği hasadı bölgemiz genelinde hızla devam etmekte olup, genel rekolte miktarı, ürünün verimi, dünya fiyatları, Döviz kuru gibi birçok faktör bölgemiz için, ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olmaktadır. Birliğimiz Yönetim Kurulu mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 2,20 TL/Kg olarak belirlemiştir. Birlik olarak hedefimiz 35-40 bin ton ürün mübayaa(satın alma) etmektir” dedi.

“Avans fiyat, üreticinin sigortası”

Erarslan, şöyle devam etti: “Piyasa şartları çerçevesinde, birliğimiz üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı avans fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır. İlerleyen zaman içinde, oluşan piyasa şartları çerçevesinde, üreticiye ayrıca fiyat farkı ödemesi yapılacaktır.”

“Yağlı tohumlara destek artırılmalı”

Türkiye'de yağlı tohumlara desteğin artırılması gerektiğini belirten Ünal Erarslan, “Halen ülkemiz yağlı tohum ihtiyacının 3’te 2’si yurt dışından karşılanmakta olup, ülke çapında en fazla döviz ödediğimiz kalemlerden biri yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleridir. Türkiye yağlık ayçiçeği ve diğer yağlı tohumların üretimi için uygun toprak yapısına, ekim alanına ve iklime sahiptir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin arttırılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir. Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak Birliğimiz, tüm kaynaklarını, yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz ve Türk Tarımı için hayırlı olmasını dileriz” diye konuştu.

Karadenizbirlik, geçen yılki ayçiçeği alım kampanyasını 1,70 lira ile kapatmıştı.