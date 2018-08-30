Merkez Bankası'nda beklenen istifa

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Erkan Kilimci'nin görevinden istifa ettiği açıklandı.

NTV, Kilimci'nin Merkez Bankası Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Erkan Kilimci'nin Türkiye Kalkınma Bankası'nın yönetim kurulu üyesi olacağı da öğrenildi.

Uluslarası haber ajansı Reuters de konuyla ilgili iki ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde Kilimci'nin Merkez Bankası Yardımcılığı görevinden istifa etmeye hazırlandığını duyurmuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle Merkez Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Reuters haberinde Türkiye Merkez Bankası'nın bu yıl Türk Lirası'nın ABD doları karşısında yüzde 40 oranından fazla değer kaybetmesine rağmen faiz oranlarını yükseltmemesi yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baskısı altında olduğu yorumunu da yaptı.

ERKAN KİLİMCİ KİMDİR?

1976 yılında doğan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı.

Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu'nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu.

Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine, 12 Mayıs 2016 tarihinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.