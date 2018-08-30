Fitch'ten Türk bankaları için korkutan uyarı

Fitch'in raporunda, "Türk bankalarının sermaye pozisyonları, TL'deki değer kaybı, yükselen faiz oranları ve varlık kalitesindeki düşüşle zayıflayacak" ifadeleri yer aldı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Fitch, "Kredi yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sunulan yeni çerçeve, takipteki kredi kategorisine yük olarak gelecek" dedi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's de üç gün önce, Türkiye'deki 20 bankanın notunu indirmişti. Moody's buna gerekçe olarak Türk lirasındaki değer kaybı ve fonlama imkanlarının azalma ihtimalini gösterdi.