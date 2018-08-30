30 Ağustos 2018 12:38

Ticaret Bakanı'ndan flaş 'stokçuluk' açıklaması!

Ticaret Bakanı'ndan flaş 'stokçuluk' açıklaması!
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilen bazı spekülatörlerle ilgili açıklama yaptı.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb.piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada " Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

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Ekonomi