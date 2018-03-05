Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL enflasyon verisinin açıklanacağı güne yatay hareketle 3.81 civarında başladı.

Geçen hafta dolar endeksindeki gerilemeye karşın Trump'ın "ticaret savaşı" açıklamalarıyla azalan küresel risk iştahı TL üzerinde baskıya neden olmuş, kur haftaya başladığı 3.79'dan 3.8250'ye gelmişti.

Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi ocak sonlarından bu yana üzerinde tutunmakta başarısız olduğu 90 seviyesinin hemen altında 89,95'te yer alıyor.

Dolar kuru saat 07:40'ta yatay hareketle 3.8105'ten işlem görürken, euro/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,00 değişim ile 4.6970 seviyesinde.

Yurt içi piyasalarda bugün TÜFE ve ÜFE verileri izlenecek. Saat 10:00'da açıklanacak TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,50 olarak gelmesi bekleniyor. Enflasyon bir önceki dönem yüzde 1,02 olmuştu. Yıllık enflasyonun yüzde 10,35'ten yüzde 10,00'a gerileyeceği tahmin ediliyor. Yüzde 12,14 seviyesindeki yıllık ÜFE'nin ise şubatta yüzde 11,57 seviyesinde olması bekleniyor.

Bu hafta TCMB faiz kararı ve enflasyon izlenecek



