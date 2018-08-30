Dolar/TL kuru yükselişe geçti!

Dolardaki yükseliş devam ediyor.

Türkiye ile ABD arasında yaptırıma varan krizle birlikte Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızlandı. Dolar/TL, bayram süresince durgunluğun ardından yeniden atağa geçti ve 6,60 seviyesine yükseldi. İlerleyen saatlerde yükselişini sürdüren kur, saat 14:10 sıralarında 6,70'e ulaştı.

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25 Temmuz'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Brunson'ın serbest bırakılması çağrısı yaptığı tarihte dolar 4.7480 lira seviyesinden işlem görüyordu. ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı almasıyla birlikte yükselişe geçen dolar 13 Ağustos'ta 7.2393 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Kurban bayramı boyunca 6 lira civarında seyreden dolar/TL, bayramın bitmesinin ardından yeniden yükselişe geçti ve 30 ağustos itibarıyla 6,60 seviyesinde işlem görmeye başladı. İlerleyen saatlerde yükselişini sürdüren kur, saat 14:10 sıralarında 6,70'e ulaştı.