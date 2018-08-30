Dolar yükseliyor! İşte son rakamlar

Dolar/TL'de yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dün kademeli olarak 6.47 seviyesine kadar yükselen kur, bu sabah 6.50 seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Kur öğle saatlerine doğru 6.6064 seviyesine kadar yükseldi.

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Önceki gün Moody’s, Türkiye'de 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirdi. Analistler bu kararın kurdaki hareketlilikte etkili olduğunu belirtirken, küresel ve yerel olarak ticaret savaşlarının izlendiğini dile getiriyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu günde yurt içinde önemli bir veri açıklanmayacak. Yurt dışında ise Almanya işsizlik oranları ve enflasyon verisi, ABD çekirdek PCE ve işsizlik maaşı başvuruları istatistikleri takip edilecek.

Dolar/TL saat 11.37'de 6.6017 seviyesinden fiyatlanırken, aynı dakikalarda euro/TL 7,7284 seviyesinden işlem gördü.