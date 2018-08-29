Albayrak'ın açıklamalarının ardından dolarda hareketlilik

DHA - Öğleden sonraki işlemlerde 6.48 liraya kadar çıkan dolar açıklamalar ile birlikte 6.41 liraya kadar geriledi. Öğleden sonraki işlemlerde 7.56 liranın üzerine çıkan euro 7.50 liraya, 8.37 liranın üzerine çıkan sterlin ise 8.33 liraya geriledi.

Dört bakandan ortak açıklama: AB'den işbirliği bekliyoruz

Albayrak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Finans çevreleri ile yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin ekonomik gerçekleri ile açıklanamayacak siyasi bir şey olduğunu gördük.

"Bankalarımızla birlikte reel adımlar atmaya başladık. Bu vesile ile bugün açıklanan ithalat ve ihracat rakamları oldukça pozitif değerler ortaya koydu.

"Geçtiğimiz yılın dış ticaret açığından yüzde 33 gerileme görüyoruz. Bu önemli. Cari açığımızdaki iyileşme ekonomik dengelenme stratejimiz, realize olmaya başladı.

"Avrupa Birliği ve Türkiye interlandında ABD kaynaklı bir türbülans yaşıyoruz. Ekonomi merkezli, dolar merkezli tehdit edildiğimiz bir süreç yaşıyoruz.

"Bundan dünyadaki bütün ülkeler etkileniyor. Yeni bir süreci yönetme motivasyonu söz konusu. ABD'nin bu çıkışları, adımları Türkiye gibi, Avrupa içinde soru işaretlerini beraberinde getiriyor."

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, kurlardaki yükselişin bayram tatili süresince yaşanan olumsuz bazı gelişmelerin birikmiş etkisinden kaynaklandığını söyledi.

Piyasaların Merkez Bankası’ndan ciddi bir faiz artışı beklemediğini vurgulayan Pamir, "Piyasa daha temel tedbirler bekliyor ve yıl sonuna iki haneli ‘iki’ ile başlayan enflasyon görebiliriz" dedi.

Dört işlem gününde yüzde 10 yükselen Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 0.59 düşüşle açıldıktan sonra günlük yüzde 0.12 düşüşle 93 bin 754 puana geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.65 düşüşle 101 bin 240 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.41 yükselişle yüzde 21.67 düzeyine yükseldi.

Kapanışa yakın işlemlerde;

- dolar en düşük 6.2437 ve en yüksek 6.4832 lirayı gördükten sonra 6.42 – 6.43 lira aralığında,

- euro en düşük 7.2940 ve en yüksek 7.5615 lirayı gördükten sonra 7.51 – 7.52 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0294 lira ve en yüksek 8.3792 lirayı gördükten sonra 8.34 – 8.35 lira aralığında işlem görüyor.

ABD’de tüketici güven endeksinin 18 yılın zirvesine yaklaşması sonrası dolar endeksindeki düşüş tersine döndü.

DOLAR endeksi yüzde 0.07 düşüşle 94.65 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.03 düşüşle 1.1693 düzeyine geriledi.