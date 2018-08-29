TZOB, fındık üreticisini uyardı

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyasaya kısa bir süre sonra gireceğini öğrendiklerini belirterek, “Üreticimize sesleniyorum; TMO’yu bekleyin. Fiyat TMO’da yüksekse fındığınızı TMO’ya, piyasada yüksekse piyasaya verin, kesinlikle emanete fındık bırakmayın” diye uyardı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine her yıl yaklaşık 2 milyar dolar döviz getirisi sağlayan, Karadeniz Bölgesi’nin ana geçim kaynağı olan fındıkta hasadın çok büyük bölümünün tamamlandığını, kurutulan fındıkların yavaş yavaş piyasaya girdiğini belirten Bayraktar şöyle devam etti;

“Fındık üretimimizin yüzde 75’i ihracata gidiyor.

“Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini, dünya ihracatının yüzde 75’ini ülkemiz karşılıyor.

“Bundan dolayı ülkemizdeki fındık fiyatı dünya piyasalarını da belirliyor.

“Şu anda serbest piyasa fiyatlarına baktığımız da fındık fiyatları kilogramda 10 lira 50 kuruş ile 13 lira 50 kuruş değişiyor.

“Bu fiyatlar üreticilerimiz tarafından kabul görülen bir fiyat değildir.

“Çiftçimiz bir yıl boyunca bahçesine her türlü bakımı yaptı, gübresini, ilacını kullandı.

“Yaşanan verim düşüklüğü fındık maliyetini daha da artırdı.

“Zor durumda olan üreticimiz, bir de kendince fiyat açıklayarak piyasaları alt üst eden yabancı firma tarafından daha da zora sokuldu.

“Çiftçimiz ile devletimiz el ele vermeli birlikte hareket etmeli, fiyatı düşürmemeli ve dövize ihtiyaç bulunan böyle bir ortamda fındıktaki döviz geliri kaybını önlemelidir.

“TMO piyasaya girecek. Fakat, TMO’nun, üretici maliyetleri, enflasyon ve üretici refahı göz önünde bulundurularak piyasaya en az kilogram başına 15 liradan girmesi gerekir."

Bayraktar, fiyatların 15 liranın üzerine çıkabileceğini, üreticinin acele davranmaması gerektiğini, fındığı ihtiyacı kadar satmasının kendi çıkarına olacağını da ekledi.