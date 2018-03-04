Borçlu çiftçilere ve esnafa kötü haber

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ‘terör mağduru bölgelerdeki esnafın borçlarının ertelenmesi ve faizlerin silinmesi’ uygulamasının, ürünlerini satamadığından borçlanan çiftçi ve esnaf için de uygulanması talebini Meclis gündemine getirdi.

Genel Kurul’da söz alan Gürer, “terör mağduru illerde esnaf için yeni düzenlemeler yapıldığını, bunun gerekli ve doğru bir işlem olduğunu” söyledi. Bu düzenlemelerin, ülkede ürünleri değer bulmayan ve bu nedenle borçlanan çiftçi ve esnaf için de yapılıp yapılmayacağını soran Gürer, “Çiftçi mağdurdur, çiftçide para olmayınca esnaf aldığı kredileri ödeyememektedir. Çiftçi, esnaf icra kıskacı altındadır” dedi.

Gürer, “Hükümet olarak çiftçi, esnaf borçlarının ötelenmesi, devlet bankası ve kooperatiflere borç faizlerinin silinmesi konusunda bir çalışma düşünülmekte midir?” diye sordu.

Akdağ: Söz konusu olamaz



CHP’li Gürer’in bu sorusuna hükümet adına Meclis kürsüsünden yanıt veren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çiftçi ve esnafa, terör mağduru illerdeki esnafa yapılan desteklerin aynısını yapmanın söz konusu olamayacağını söyledi.

Akdağ, “Terör mağduru illerde esnaf için özel destekler uygulanıyor. Bu özel desteklerin de bir anlamı var, çünkü orada genel hayatı etkileyen bir durum ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz, gerek esnafımıza gerek işçilerimize sadece terör meselesiyle alakalı olarak da değil, zaman zaman afetlerden dolayı ya da başka ihtiyaçlardan dolayı hususi yardımlar yapıyoruz. Yani yardımdan kastımız, işte borçların ertelenmesi, yerine göre diğer birtakım ekonomik desteklerin verilmesidir” dedi.

Akdağ, “çiftçi ve esnafa, terör mağduru illere ya da bir afetten zarar görmüş illere yapılan yardımların aynısını yapmanın söz konusu olamayacağını” söyledi.