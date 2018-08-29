Korkutan ekonomi tablosu: 2019 yılı...

Cumhuriyet- İktisatçı yazar Mustafa Sönmez dış ticaret açığının temmuz ayında %32,6 azalarak gerilemesi, ekonomik güven endeksinde bir önceki aya göre yüzde 9.0 azalma ve Moody’s'in, Türkiye’deki 20 bankanın notunu indirmesini değerlendirdi. Sönmez, "2019 yılının önemli bir küçülme, daralma yılı olacağını söyleyebiliriz. Bu zaten 2018'in ikinci yarısından başlayan ve giderek ivme kazanan bir daralma dönemi olacaktır" dedi.

"ÜRETİM VE YATIRIMIN YAVAŞLADIĞINA İŞARET EDER"

İthalatın azalmasının büyümenin yavaşladığına işaret ettiğini belirten Sönmez, "İthalatın önemli bir kısmı girdi ve makina ithalatıdır. İthalatta bir azalma varsa demek ki girdi ve makina ithalatı azalmaktadır. Bu da üretim ve yatırımın yavaşladığına, büyümenin yavaşladığına işaret eder. Onun bir göstergesidir" dedi.

"CİDDİ BİR DURGUNLUĞA DOĞRU YOL ALINIYOR"

Ekonomik güven endeksindeki düşüşü değerlendiren Sönmez'in "Burada 9 puanlık bir düşüş ekonominin çok ciddi bir durgunluğa, olumsuzluğa gittiğini de bize gösteriyor" dediği açıklama şu şekilde:

"Özellikle son çeyrek dediğimiz ekim-kasım-aralık aylarında iyice bir daralma görülüyor, tahmin ediliyor. Buna ait bir başka gösterge de yayınlandı. Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 9 puan birden düşmüş. Güven endeksi bileşik bir endekstir. Hem tüketicinin, hane halkının eğitilimlerini tespit eder hem de üreticilerin, sanayicilerin, hizmet, perekande, inşaat sektörünün eğilimlerini tespit eder. Burada 9 puanlık bir düşüş ekonominin çok ciddi bir durgunluğa, olumsuzluğa gittiğini de bize gösteriyor. Dolayısıyla iki göstergeyi değerlendirdiğimizde ekonomide büyümenin yerini küçülmenin aldığını, ciddi bir durgunluğa doğru yol alındığını söyleyebiliriz"

"2019 ÇOK CİDDİ BİR DURGUNLUK VE KÜÇÜLME YILI OLACAĞA BENZİYOR"

Ekonomideki durgunluğun ne kadar süreceğinin kestirilemeyeceğini belirten Sönmez, "Sanırım 2019 yılı çok ciddi bir durgunluk ve küçülme yılı olacağa benzemektedir. Bunu destekleyen başka göstergeler de vardır" dedi.

"GİDEREK İVME KAZANAN BİR DARALMA DÖNEMİ OLACAKTIR"

Sönmez'in Moody's'in bankalarla ilgili not düşürmesiyle ilgili değerlendirmesi ise şu şekilde:

"Dün akşam Moody's'in bankalarla ilgili not indirimi bir başka olumsuz haberdir. Dışarıdan para bulunması konusu iyice problemli hale gelecektir. Dolayısıyla bütün bunlar bir arada okunduğunda 2019 yılının önemli bir küçülme, daralma yılı olacağını söyleyebiliriz. Bu zaten 2018'in ikinci yarısından başlayan ve giderek ivme kazanan bir daralma dönemi olacaktır"

"RESESYON BAŞLAMIŞTIR"

Sönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İthalatın yüzde 10 a yakın azalması, büyümenin ivme kaybettiğini gösterir. Daha az girdi, makina ithalatı... Ekonomi son çeyrekte de küçülme gösterecektir. Resesyon başlamıştır. Ekonomiye olan tüketici ve firma güvenini ölçen endeks Ağustos'ta 9 puan birden düştü. Böyle sert bir düşüş son zamanlarda hiç görülmedi. Bu güvensizlikle AKP iflah olmaz " ifadelerinde bulundu.