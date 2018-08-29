Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası, gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini iki katına çıkardı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 13 Ağustos tarihli açıklama ile Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir."

Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından 6.35 lira seviyesinde olan dolar kuru 6.30 liraya geriledi.