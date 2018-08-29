Bayram bitti, doların yükselişi sürüyor

Hafta başından bu yana 6.15-6.27 seviyeleri arasında hareket eden dolar/TL'de bu sabah 6.40 seviyesini gördü.

Uzun tatil sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, dün 6.23 seviyesinde kapanmasının ardından bu sabah 6,30 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Hafta başından bu yana yukarı yönlü hareketliliğini sürdüren kurda dün, Almanya'nın Türkiye'ye acil finansal yardımı değerlendirdiği haberleri 6.15 seviyesine gerileme sağlamıştı. Ancak Alman yetkililerin bu iddiaları yalanlaması ve Moody's'in 18 Türk bankası ve 2 finans şirketinin kredi notunu düşürmesi kurda bu sabah tansiyonu tekrar yükseltti.

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Bu arada sabah saatlerinde Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi geldi. TCMB bankalararası para piyasasında gecelik borç alabilme limitlerini bugünden itibaren geçerli olmak üzere 13 Ağustos öncesi seviyenin iki katına çıkardı. Kur bu hamleye önemli bir tepki vermedi ve 6.30'un üzerinde fiyatlanmaya devam etti.

Dolar/TL bir ara 6.40 seviyesini test etti. Kur saat 13.28'de 6.4008 seviyesinde yer alırken, aynı dakikalarda euro/TL 7.46 civarında işlem gördü.

Yurt içi piyasalarda bugün ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de büyüme verisi izlenecek.